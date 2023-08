A100: 15-Jähriger liefert sich in Mietwagen Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 15-Jähriger hat sich in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Wilmersdorf mit einem Mietwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei einen Einsatzwagen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zivilfahnder an der Martin-Luther-Straße Ecke Hauptstraße gegen 1 Uhr den jugendlichen Audi-Fahrer mit Beifahrerin.

Auf der Autobahn 100 in Richtung Norden schließlich forderten sie ihn mit Anhaltesignal und Lichthupe auf, stehenzubleiben. Anstatt anzuhalten, gab der Jugendliche Gas. Die Polizisten verfolgten ihn mit Blaulicht und Martinshorn. Der Jugendliche fuhr laut Polizei viel zu schnell. Im Kreuzungsbereich Kaubstraße Ecke Hohenzollerndamm endete dann die Verfolgungsjagd: Die Polizisten stoppten den Mietwagen.

Jugendlicher versucht nach Verfolgungsjagd mit Berliner Polizei zu flüchten

Als die Beamten an den Wagen herantraten, versuchte der 15-Jährige zu flüchten, indem er seine Fahrertür öffnete und sie mehrmals gegen die Beifahrertür des Zivilautos schlug. Beide Wagen wurden dadurch beschädigt. Den Mietwagen beschlagnahmten die Beamten mit richterlichem Beschluss.

Da der Jugendliche keinen Ausweis bei sich hatte, wurde er auf einer Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss zu seiner Mutter gebracht. Die 23-jährige Beifahrerin wurde vor Ort entlassen. Der 15-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Sachbeschädigung verantworten.