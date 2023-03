In Rummelsburg brannten in der Nacht Autos. Eines ist vollständig zerstört, zwei andere sind stark beschädigt.

Lichtenberg: Unbekannte zünden Autos an

Die Feuerwehr löscht die brennenden Autos in Rummelsburg. Morris Pudwell

Im Lichtenberger Ortsteil Rummelsburg haben in der Nacht zum Mittwoch Autos gebrannt. Die Feuerwehr rückte gegen 23.20 Uhr zu dem Brand in die Hauptstraße aus. Einer der Wagen brannte vollständig aus, die davor und dahinter geparkten Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Von Brandstiftung wird ausgegangen. Die Berliner Polizei ermittelt.