Autobrände in Berlin-Lichtenberg: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin -Auf einem Parkplatz in Berlin-Lichtenberg haben in der Nacht zu Samstag mehrere Autos gebrannt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, alarmierte eine Zeugin um kurz nach Mitternacht die Feuerwehr, weil mehrere Autos auf einem Parkplatz an der Einmündung Gürtelstraße und Wilhelm-Guddorf-Straße in Flammen standen. Die Feuerwehr löschte die insgesamt fünf brennenden Autos. Dabei wurde niemand verletzt.

Weil sich in einem der Autos laut Polizei Werkzeug und eine Vielzahl von Materialien befanden, sollte das Auto auf ein sogenanntes Sicherstellungsgelände gebracht werden. Während die Polizisten auf das Transportunternehmen warteten, bemerkten sie zwei weitere brennende Autos. Die Feuerwehr wurde daraufhin alarmiert und löschte auch hier die Flammen. Eine unmittelbare Suche der Umgebung nach Tatverdächtigen blieb erfolglos. In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat wegen des Verdachts der Brandstiftung.