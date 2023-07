Autodiebe auf frischer Tat ertappt: Mann springt aus fahrendem Auto

Drei mutmaßliche Autodiebe sind in der Nacht zu Freitag von der Berliner Polizei auf frischer Tat erwischt worden. Polizisten seien gegen 3.30 Uhr in der Straße 182 in Französisch-Buchholz auf die drei Beschuldigten aufmerksam geworden, die sich gerade an einem Mercedes Sprinter zu schaffen machten. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Freitag hervor.

Während ein 32 Jahre alter Mann sich Zugang zum Auto verschaffte und den Wagen startete, gingen seine beiden Komplizen, eine 31-jährige Frau sowie ein 27-jähriger Mann, zu einem in der Nähe geparkten Mietfahrzeug. Dort wurden die beiden festgenommen.

Mann springt aus fahrendem Wagen

Der 32-Jährige soll dann versucht haben, mit dem Transporter zu fliehen. Wie die Polizei weiter mitteilt, sprang der Mann dabei aus dem noch rollenden Wagen und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Dienstkräfte konnten ihn nach kurzer Flucht ebenfalls stellen und festnehmen. Bei seinem Fluchtversuch verletzte er sich offenbar beim Klettern über einen Zaun am Bauch und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ambulanter Behandlung wurde er, wie seine zwei Komplizen, der Kripo überstellt. Die Ermittlungen dauern an.