In Bezirk Pankow beschädigten Autodiebe fast ein dutzend Fahrzeuge während der Flucht vor der Polizei. Zuvor wurden sie beim Diebstahl beobachtet.

Autodiebstahl in Pankow: Trio rammt elf Autos und verletzt Polizisten

In Berlin-Pankow endete die Flucht von Transporter-Dieben am späten Dienstagabend bereits nach wenigen Metern. Zivilpolizisten hatten zuvor in der Max-Steinke-Straße beobachtet, wie mehrere Männer einen abgestellten Transporter aufbrachen und kurzschlossen.

Nach einem Bericht von vor Ort gaben sich die Beamten schließlich als Polizisten zu erkennen. Daraufhin versuchten die Täter zu fliehen. Die Flucht des Trios endete allerdings kurz darauf, da die Polizisten die enge Straße mit ihrem Wagen blockierten. Nun versuchten die Männer wohl rückwärts aus der Straße zu flüchten, dabei sollen die Diebe nach ersten Erkenntnissen einen Polizisten, der sich hinter dem Transporter befand, erfasst haben.

Polizei nimmt zwei Männer fest – ein Dritter flieht

Ein weiteres Einsatzfahrzeug der Polizei kam von hinten. Woraufhin die Täter wieder die Flucht nach vorne antraten. In der ausweglosen Situation kam es offenbar zu wilden Fahrmanövern. Dabei touchierten sie insgesamt zehn geparkte Autos, schoben diese teils aufeinander und beschädigten sie dabei schwer. Der Diebstahl endete schließlich mit dem Rammen der Zivilstreife, die die Straße vorne gesperrt hatte.

Den Zivilpolizisten einer Fachdienststelle gelang es, zwei Täter festzunehmen, ein dritter konnte fliehen. Die Festgenommenen erlitten bei ihrer Flucht leichte Verletzungen – einer nässte sich vor Schreck sogar nach den Angaben ein. Die beiden Autodiebe wurden in ein Krankenhaus transportiert. Von dort aus wurden beide für ein Fachkommissariat in eine Gefangenensammelstelle eingeliefert.

Verletzter Polizist: Beamter kommt ins Krankenhaus

Der verletzte Polizeibeamte, der von dem Transporter bei seiner Flucht erfasst wurde, kam ebenfalls in ein Krankenhaus und trat anschließend vom Dienst ab. Er soll aber keine schweren Verletzungen erlitten haben.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort stellten die Ermittler ein zweites Fahrzeug sicher, mit dem die Diebe zum mutmaßlichen Tatort gekommen waren. Dabei handelt es sich wohl um ein sogenanntes „Pilotfahrzeug“, welches vorausfährt, um vor Polizeikontrollen zu warnen.

Was die Männer mit dem Transporter vorhatten, ist noch unklar. Die Zivilstreife, der Transporter und ein weiteres Auto, wurden abgeschleppt beziehungsweise sichergestellt. Die Fahndung, nach dem dritten Täter läuft. Die Ermittlungen dauern an.