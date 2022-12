Autofahrer fährt in Berlin-Steglitz gegen Baum und stirbt Bei einem Unfall wird ein Autofahrer aus dem Wagen geschleudert. Er überlebt nicht. dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz ist am frühen Donnerstagmorgen ein Autofahrer gestorben. Der 31-jährige Mann fuhr mit seinem Auto auf dem Steglitzer Damm gegen einen Baum, wie eine Polizeisprecherin sagte. Durch den Aufprall wurde er aus dem Wagen geschleudert und starb an der Unfallstelle.