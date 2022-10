Oranienburg/Neuruppin - Ein Achtjähriger mit einem Fahrrad ist in Sachsenhausen (Oberhavel) von einem bisher unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Junge wurde dabei in dem Ortsteil von Oranienburg leicht verletzt, wie die Polizei in Neuruppin mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er am Dienstagmorgen gerade an einem stehenden Fahrzeug vorbei fahren, als er von dem abbiegenden, schwarzen Wagen erfasst wurde und stürzte. Der Unbekannte setzte die Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern.