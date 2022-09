Berlin - Ein 84-jähriger Autofahrer ist in Berlin-Wedding auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Grund dafür war ein parkender Transporter, der in der Ungarnstraße Richtung Müllerstraße auf die Fahrbahn ragte. Der Mann wich am Mittwochnachmittag dem Transporter aus und kam dadurch in den Gegenverkehr. Nach Angaben der Polizei wurde der Rentner aus seinem Fahrzeug befreit und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere 46-jährige Fahrer lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die Straße war für knapp eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt.