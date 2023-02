Autofahrer ohne gültigen Führerschein fährt Radfahrerin an Ein Autofahrer ohne gültigen Führerschein hat an einer Kreuzung in Steglitz eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Die 67-Jährige überquerte am Fre... dpa

Berlin -Ein Autofahrer ohne gültigen Führerschein hat an einer Kreuzung in Steglitz eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Die 67-Jährige überquerte am Freitagnachmittag von der Albrechtstraße aus die Siemensstraße in Richtung Stephanstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut Zeugen zeigte die Ampel an der Kreuzung für die Frau Grün.