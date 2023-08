Autofahrer prallt gegen Verkehrsschild: Schwerst verletzt

Berlin -Ein 60-jähriger Mann ist mit einem Auto im Ortsteil Schmöckwitz in Treptow-Köpenick gegen ein Verkehrsschild geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor habe er versucht, das Auto vor ihm zu überholen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach versuchte der Mann am Samstagmittag, das Auto eines 27-Jährigen an einer Verengung der Straße Adlergestell zu überholen. Dabei stieß er mit dem Auto gegen das Verkehrsschild. Zeugen leisteten den Angaben zufolge Erste Hilfe und befreiten den 60-Jährigen aus seinem Auto. Er erlitt eine Kopfverletzung, Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert, es bestehe laut Polizei Lebensgefahr. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.