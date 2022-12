Autofahrer stirbt bei Unfall in eiskalter Winternacht Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A111 bei Hennigsdorf (Oberhavel) ist ein Autofahrer in der eiskalten Winternacht zum Montag gestorben. Das Unfallf... dpa

Ein Auto liegt neben der Autobahn auf dem Dach. Philipp Neumann/TNN/dpa

Hennigsdorf -Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A111 bei Hennigsdorf (Oberhavel) ist ein Autofahrer in der eiskalten Winternacht zum Montag gestorben. Das Unfallfahrzeug mit dem toten Fahrer sei nach einem Unfall am späten Sonntagabend erst am Montagvormittag entdeckt worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Der Mann sei nahe der Anschlussstelle Hennigsdorf (Oberhavel) aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen sei dann über die Leitplanke in einen fünf Meter tiefen Graben gestürzt und auf dem Dach liegen geblieben.