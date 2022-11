Autofahrer stirbt nach Unfall Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Friedland im Landkreis Oder-Spree an seinen Verletzungen gestorben. Der 37-Jährige kam am Donnerstagabend mit seinem ... dpa

Friedland -Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Friedland im Landkreis Oder-Spree an seinen Verletzungen gestorben. Der 37-Jährige kam am Donnerstagabend mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ursache für den Unfall auf der Landstraße zwischen Groß Muckrow und Weichensdorf sei bislang unklar. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später starb. Der 37-Jährige stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.