Autofahrer stößt mit BVG-Bus zusammen und wird schwer verletzt Ein Autofahrer will in Berlin-Charlottenburg in den Kurfürstendamm abbiegen und stößt mit einen BVG-Bus der Linie X10 zusammen. Er wird in eine Klinik gebracht. Christian Gehrke

Der BVG-Bus der Linie X10 war am Dienstagmorgen in Berlin-Charlottenburg in einen Unfall verwickelt. imago/Stefan Zeitz