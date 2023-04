Radfahrer in Berlin-Wedding von Auto überrollt

Am späten Sonntagabend wurde in Berlin ein Radfahrer verletzt. Ein 56-jähriger Autofahrer übersah den Mann und überrollte ihn daraufhin mit seinem Fahrzeug.

Am späten Sonntagabend ist es im Berliner Stadtteil Wedding zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 56-jähriger Mann gegen 22.40 Uhr in seinem Auto auf der Reinickendorfer Straße aus Richtung Schulzendorfer Straße kommend unterwegs. An der Einmündung Fennstraße/ Reinickendorfer Straße bog er rechts ab und stieß mit einem 25-jährigen Radfahrer zusammen, der vom Gehweg der Reinickendorfer Straße auf die Fahrbahn gefahren sein soll.

Zeugen berichten: Fahrradfahrer wurde nach Kollision überrollt

Zeugen berichteten, dass der Fahrradfahrer nach dem Zusammenstoß von dem Auto überrollt wurde. Der 25-Jährige erlitt Knochenbrüche an einem Bein sowie auch am Becken. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestehe nicht, die Ermittlungen dauern an.