Autofahrer verliert Kontrolle und rammt mehrere Wagen

Berlin -Ein Autofahrer hat in Berlin-Reinickendorf die Kontrolle verloren und andere Wagen gerammt. Der 28-Jährige war am Samstagabend auf dem Wilhelmsruher Damm unterwegs, „vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit“, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einem Bremsmanöver soll er ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrspur abgekommen sein.