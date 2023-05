Autofahrerin fährt Mann in Berlin-Tegel an: Schock und Klinik

Bei einem Unfall in Berlin-Tegel ist am Mittwochnachmittag ein 36-jähriger Fußgänger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 15.45 Uhr die Seidelstraße in Richtung Berliner Straße, um dort an der nach links abzubiegen. Dann kam es zum Unglück.

Der 36-jährige Fußgänger soll zuvor unvermittelt die Fahrbahn der Seidelstraße kurz vor der Kreuzung zur Bernauer Straße betreten haben, ohne die Ampel am Fußgängerüberweg zu nutzen. Er lief zwischen den wartenden Autos auf die Linksabbiegerspur. Hier hatten die Autofahrerin bereits Grün.

Dabei erfasste die Autofahrerin den Mann trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung. Der 36-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen am Arm. Alarmierte Rettungskräfte behandelten ihn an der Unfallstelle und brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Die Autofahrerin blieb unverletzt, stand aber deutlich unter dem Eindruck des Erlebten und musste ebenfalls von den Rettungskräften versorgt werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.