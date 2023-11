Autofahrerin stirbt bei Unfall auf der A12

Storkow (Mark) -Eine 50 Jahre alte Frau ist auf der A12 am Freitagabend zwischen einen LKW und die Leitplanke geraten und gestorben. Die 50-Jährige war auf der A12 zwischen Friedersdorf und Storkow (Mark) in Richtung Frankfurt (Oder) unterwegs, wie die Polizei Brandenburg am Samstag mitteilte. Die Autofahrerin geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf den Standstreifen. Als sie zurück auf die Fahrbahn wechseln wollte fuhr sie gegen einen LKW. Dadurch geriet sie zwischen den LKW und die Leitplanke. Dabei fuhr ein weiteres Auto auf das Fahrzeug der 50-Jährigen. Der Fahrer des Autos verletzte sich leicht. Nach Polizeiangaben ist noch ungeklärt, ob die Frau direkt durch den Unfall verstarb, oder ob zuvor ein medizinisches Problem vorlag. Der LKW-Fahrer wurde nicht verletzt.