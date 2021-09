Berlin - Am kommenden Mittwoch (22. September) können die Berlinerinnen und Berliner kostenlos in Bus und Bahn einsteigen. Aus Anlass des internationalen autofreien Tags soll erstmals die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos sein, teilte die Stadt mit. Das Gratisangebot gilt demnach den ganzen Tag über im gesamten Stadtgebiet. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass Fahrgäste für Reisen nach Brandenburg regulär einen Fahrschein Berlin BC oder ABC lösen müssen – ein Anschlussfahrschein C reicht nicht aus.

Außerdem sollen insgesamt 35 Straßen in allen zwölf Bezirken am Nachmittag und Abend für den Autoverkehr gesperrt werden. Sie gelten dann als Spielstraßen für Kinder, in denen man malen, Kuchen essen oder zusammensitzen könne, so die Stadt. Autofahrer werden in dieser Zeit die Straßen nicht befahren und in vielen Bereichen auch nicht halten können.