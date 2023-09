Iranische Behörden haben weiteren Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Akkreditierung zur Überprüfung der Atomkraftwerke im Land entzogen. Die IAEA könne so die Anreicherung von Uran im Iran kaum mehr überwachen, wie IAEA-Chef Rafael Grossi am Samstagabend am Behördensitz in Wien mitteilte. Zuvor war einem Inspektor die Akkreditierung bereits entzogen worden. Mittlerweile sei das Team um ein Drittel geschrumpft. Der IAEA-Chef nannte die Gesamtzahl der Inspektoren nicht.

„Ich verurteile diese unverhältnismäßige und beispiellose einseitige Maßnahme auf das Schärfste“, teilte Grossi mit. „Diese höchst bedauerliche Entscheidung des Irans ist ein weiterer Schritt in die falsche Richtung.“ Die Behörde werde nicht mehr in der Lage sein, glaubhaft zu versichern, dass Atommaterial und -aktivitäten im Iran nur friedlichen Zwecken dienen. Er rief die Führung des Landes auf, diese Schritte zu überdenken und zu revidieren.

Donald Trump hebt Atomabkommen auf - Iran reichert wieder Uran an

Teheran hatte sich 2015 mit einem Atomabkommen verpflichtet, die Anreicherung von Uran drastisch einzuschränken und strikte IAEA-Kontrollen zuzulassen. Damit sollte der Bau von Atomwaffen verhindert werden. Im Gegenzug wurden viele Sanktionen gegen den Iran aufgehoben.

Seitdem die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump den Pakt im Jahr 2018 aufgekündigt haben, hat Teheran seine Verpflichtungen schrittweise gebrochen und unter anderem mit der Herstellung von hoch angereichertem Uran begonnen.