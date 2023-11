Eine 20-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagabend im Charlottenburger Stadtteil Westend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 19.30 Uhr fiel der Besatzung eines Polizeiwagens auf dem Spandauer Damm ein Auto auf, das mit erhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten forderten die Frau auf, ihr Auto anzuhalten, doch die Fahrerin fuhr weiter. Erst nach einer weiteren Aufforderung in Höhe der Reichsstraße reagierte sie und hielt an.

Als einer der beiden Polizisten ausstieg und sich dem angehaltenen Auto näherte, beschleunigte die Frau erneut und bog nach rechts auf den Wiesendamm. Die Polizei nahm die Verfolgung wieder auf. Die Fahrerin flüchtete über mehrere Straßen mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Auf der Straße Stabholzgarten/Altstädter Ring musste die Frau anhalten. So gelang es den beiden Polizisten, an das Auto heranzutreten und die 20-Jährige aus dem Fahrzeug herauszuholen und festzunehmen.

Die Polizei stellte dann fest, dass die Tatverdächtige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die 20-Jährige wurde in Polizeigewahrsam gebracht. Das Auto wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Nun muss sich die junge Frau wegen des Verdachts des verbotenen Autorennens sowie des Fahrens ohne Führerschein verantworten.