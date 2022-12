Ein Mann flüchtet in einem Carsharing-VW auf der Heerstraße vor einer Polizeikontrolle. Auf seiner Flucht knallt er gegen eine Ampelmast und wird festgenommen.

Autorennen mit Carsharing-Wagen in Berlin: Fahrer kracht gegen Ampel

Die Polizei Berlin hat am Samstagabend ein Autorennen gestoppt und den verletzten Fahrer festgenommen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärte, bemerkten Beamte am Freitagabend, wie ein Mann mit einem Carsharing-Auto auf der Heerstraße in Charlottenburg zu schnell Richtung Spandau unterwegs war.

Als die Polizei versuchte, den Mann in dem Carsharing-VW anzuhalten, raste er davon. Der Fahrer passierte mehrere rote Ampeln. An der Kreuzung Heerstraße/Pilchelsdorfer Straße in Spandau krachte der Fahrer gegen einen Ampelmast.

Trotz erlittener Verletzungen floh der Fahrer zunächst aus dem Unfallwrack, konnte aber wenig später von der Polizei festgenommen werden. Der Mann, dessen Alter noch unbekannt ist, kam in eine Klinik. Ihm wurde Blut abgenommen, weil die Ermittler einen Einfluss von Drogen und Alkohol nicht ausschließen. Die Behörden weisen auch in diesem Fall darauf hin, dass es sich auch bei einem Alleinrennen ohne Gegner um ein Autorennen handelt und dementsprechend von der Polizei ermittelt wird.