Autorennen in Prenzlauer Berg: 20-Jähriger verliert Auto, Führerschein und Drogen

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Berlin-Prenzlauer Berg den Führerschein und das Auto eines 20-Jährigen nach einem illegalen Autotrennen beschlagnahmt. Zivile Polizisten hatten auf der Danziger Straße gegen Mitternacht zwei Raser entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach überholten die beiden Fahrzeuge einander immer wieder und wechselten die Spuren. Die Fahrer sollen den Einsatzwagen der Polizei bemerkt und daraufhin versucht haben, zu flüchten. Ein Fahrer wurde von den Polizisten in Höhe der Bötzowstraße angehalten und festgenommen, während der andere entkam.

Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen und seines Wagens fanden die Polizisten Drogen und Bargeld in dreistelliger Höhe. Betäubungsmittel, Bargeld, Führerschein und Fahrzeug wurden beschlagnahmt.