Berlin - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohandels in Berlin-Buckow sind zehn Autos beschädigt worden. Nach dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch in der Straße Alt-Buckow werde nun wegen Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Flammen an einem Auto aus und griffen anschließend auf vier weitere Wagen über. Die fünf Autos brannten vollständig aus, fünf weitere wurden durch die Hitze zum Teil erheblich beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, wie es hieß.