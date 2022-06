Berlin - Zwei Autos sind in der Nacht zum Freitag in Berlin-Moabit in Flammen aufgegangen. Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Wagen und ein heruntergelassener Rollladen einer Wohnung seien in der Sickingenstraße beschädigt worden. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.