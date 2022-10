Berlin - In der Nacht zu Samstag haben in Berlin-Kreuzberg gleich mehrere Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Auto und ein Transporter brannten in der Lilienthalstraße komplett aus. Bei einem weiteren Auto erlosch das Feuer von selbst. Ein vierter Wagen wurde durch die Hitze beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.