In diesen Bezirken brannten Autos

Friedrichshain:Gegen 22.15 Uhr beobachtete ein Zeuge nach eigenen Angaben zwei Personen in der Hausburgstraße in Friedrichshain, die bei einem Mercedes-Benz CLS die Seitenscheibe einschlugen und eine unbekannte Flüssigkeit in den Fahrgastraum schütteten. Anschließend flüchteten die Männer unerkannt. Kurze Zeit später stand der Fahrgastraum in Flammen. Der Zeuge konnte die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers löschen.

Neukölln: Gegen 23.05 Uhr brannte aus bislang nicht geklärten Gründen in der Dieselstraße in Neukölln ein Mercedes-Benz E-Klasse. Durch das Feuer wurden außerdem ein Ford sowie ein Anhänger beschädigt. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte.

Spandau: In der Staakener Straße in Spandau nahm eine Anwohnerin gegen 23.45 Uhr Brandgeruch wahr und sah kurz darauf einen brennenden VW T4. Die zum Ort gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass auf der Ladefläche des Transporters gelagerter Müll und Schrott in Brand gesetzt wurde.

Neukölln: Gegen 23.55 Uhr entdeckte ein Zeuge in der Oderstraße in Neukölln einen brennenden Renault Clio. Das Fahrzeug brannte komplett aus, bevor der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein danebenstehender Renault Clio wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Kreuzberg: Gegen Mitternacht brannte in der Fontanepromenade in Kreuzberg ein Audi A 7 aus unbekannten Gründen komplett aus, bevor er durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Durch die Flammen und die Hitzeeinwirkung wurden drei weitere, in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge, beschädigt: ein VW Käfer, ein VW Polo sowie ein Wohnmobil.

Märkisches Viertel: In der Wesendorfer Straße im Ortsteil Märkisches Viertel bemerkte ein Zeuge gegen 1.15 Uhr einen brennenden Seat Arona und alarmierte die Feuerwehr, die jedoch nicht mehr verhindern konnte, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Das Feuer griff auf einen dahinterstehenden BMW 5 über. Durch die bei den Bränden entstandene Hitze wurden außerdem ein Ford Fiesta und ein VW Golf auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigt.