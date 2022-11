Autos stoßen in Kreuzberg zusammen: Zwei Leichtverletzte Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf einer Straßenkreuzung in Berlin-Kreuzberg sind zwei Personen leicht verletzt worden, darunter eine schwangere ... dpa

Berlin -Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf einer Straßenkreuzung in Berlin-Kreuzberg sind zwei Personen leicht verletzt worden, darunter eine schwangere Frau. Ein 43-Jähriger fuhr in der Nacht zu Sonntag auf der Rudi-Dutschke-Straße in Richtung Oranienstraße, als er auf einer Kreuzung mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kam es den Angaben zufolge bei dem 43-Jährigen nach der Kollision zu einer verzögerten Reaktion und er riss das Lenkrad seines Fahrzeugs um. Dies hatte zur Folge, dass der 43-Jährige mit seinen zwei Mitfahrern in die Außenbestuhlung eines Cafés, einen Metallpoller und in die Eingangstür eines Lokals krachte, bevor das Auto zum erliegen kam.