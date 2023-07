Eine 14-jährige Fußgängerin ist am Montagabend in Gesundbrunnen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 14-Jährige gegen 20.30 Uhr die Prinzenallee überquert haben, als sie von einem 46-jährigen Autofahrer, der in Richtung Osloer Straße unterwegs war, angefahren wurde.

Bei dem Zusammenstoß soll die 14-Jährige durch die Luft und auf die Frontscheibe eines entgegenkommenden Autos geschleudert worden sein, eh sie auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen ist. Dabei erlitt das Mädchen Verletzungen am Rücken. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrer blieben unverletzt.