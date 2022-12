„Avatar“-Star Worthington: Auto statt Wohnung Weil er sich selbst nicht mehr mochte, wollte Sam Worthington sein Leben verändern. Dafür griff er zu drastischen Maßnahmen. dpa

Los Angeles -Dem australischen Schauspieler Sam Worthington war das Leben in Sydney über den Kopf gewachsen, bevor er die Hauptrolle im ersten „Avatar“-Film bekam. „Ich habe alles, was ich besaß, meinen Freunden verkauft, weil ich die Person, die ich war, nicht mochte“, sagte der 46-Jährige dem US-Magazin „Variety“. „Ich musste verdammt nochmal raus. Ich lebte in Sydney und wann immer ich in eine Bar ging, erkannten mich Menschen. Dagegen rebellierte ich.“