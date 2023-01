Jeremy Renner: Habe mir mehr als 30 Knochen gebrochen

US-Schauspieler Jeremy Renner („Avengers:Endgame“) hat sich bei seinem schweren Unfall mit einem Schneepflug mehr als 30 Knochen gebrochen. Das teilte Renner am Samstag auf Twitter mit. Dazu postete er ein Bild, das ihn im Krankenbett zeigt, offenbar, wie er gerade Krankengymnastik bekommt.

Renner war am Neujahrstag von seinem Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein steckengebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Per Hubschrauber wurde der 52-Jährige in die nahe gelegene Klinik in Reno gebracht. Dort musste er operiert werden.

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen hatte Renner die Öffentlichkeit auf Social Media an seinem Genesungsprozess teilhaben lassen. Bereits kurz nach seinem Unfall hatte er ein Video gepostet, in dem er mit Schläuchen und Verletzungen im Gesicht in einem Klinikbett liegt und über seinen Zustand witzelt. Ein nicht so „großartiger“ Tag auf der Intensivstation sei dank seiner Schwester und Mutter zu einem „tollen Spa-Tag“ geworden, schrieb Renner zu dem Video. Der Schauspieler, der eine Plastikhaube trägt, erhält in dem Clip eine Haarwäsche.