Axel Springer kündigt Stellenabbau bei „Bild“ und „Welt“ an Der Medienkonzern will deutlich Stellen reduzieren. dpa

Berlin (dpa) -Der Medienkonzern Axel Springer streicht bei seinen Marken „Bild“ und „Welt“ Stellen. „In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben“, teilte der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner am Dienstag in einem Schreiben an die Mitarbeiter mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.