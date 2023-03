Axel Springer tauscht „Bild“-Chefredaktion aus Trotz sinkender Auflage ist „Bild“ unangefochten Deutschlands größte Boulevardzeitung. Mit ihrem Spitzenpersonal kommt sie in jüngster Zeit immer wieder selb... Michael Kieffer und Thomas Struk , dpa

Berlin -An der Spitze von Deutschlands größter Boulevardzeitung steht wieder eine Neuordnung an. „Den Vorsitz der Chefredaktionen der „Bild“-Gruppe übernimmt mit sofortiger Wirkung Marion Horn“, teilte der Medienkonzern Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit.