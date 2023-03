Axt-Angriff im Regio: Tatverdächtiger kommt vor den Haftrichter Ein Mann hat in einem Regionalzug in Brandenburg Menschen bedroht und verletzt. Jetzt entscheidet ein Haftrichter, wie es mit dem Angreifer zunächst weitergehen wird. dpa

Polizeifahrzeuge stehen vor dem Bahnhof in Guben: Ein Mann hat hier in einem Regionalzug Fahrgäste bedroht. Ute Richter/dpa

Guben -Nach einem Angriff mit einem axtähnlichen Gegenstand in einem Regionalzug im Südosten Brandenburgs soll der Tatverdächtige am Samstag in Cottbus vor den Haftrichter kommen. Dann entscheidet sich, ob der 37-Jährige in Untersuchungshaft muss. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd heute. Bei der Polizei habe der Mann, der polnischer Staatsbürger ist, bislang keine Aussagen zu der Gewalttat gemacht.