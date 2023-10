Bäckerei-Mitarbeiter mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Berlin -Zwei bewaffnete Täter haben den Mitarbeiter einer Bäckerei in Berlin-Steglitz ausgeraubt. Der 42-Jährige stieg mit den Tageseinnahmen am Mittwochabend in einen Kleintransporter, den er vor dem Geschäft in der Schloßstraße geparkt hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach traten kurz darauf zwei Vermummte an das Fahrzeug heran. Da die Wagentür abgeriegelt war, schlug einer der Räuber eine Scheibe an der Fahrertür ein. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Die Täter flüchteten mit der Geldkassette. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung mit einer Schusswaffe.

