„Speck der Hoffnung“: Annalena Baerbock leistet sich Versprecher auf Englisch

Außenminister Baerbock reiste in dieser Woche nach Südafrika. In ihrer englischen Rede wollte sie besonders bildhaft sprechen. Das ging nach hinten los.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich während ihrer Südafrika-Reise einen peinlichen Versprecher geleistet. Die 42 -Jährige wollte es bei einer Rede wie immer ganz besonders gut machen und eine Metapher verwenden.

„South Africa's past of freedom has been a bacon of hope “, erklärte die Grünen-Politikerin. Übersetzt heißt das: „Südafrikas Weg zur Freiheit ist ein Speck der Hoffnung gewesen.“ In Wirklichkeit meinte sie aber die englische Metapher „beacon of hope“, was zu viel bedeutet wie „Leuchtfeuer der Hoffnung“. Ein schönes Sprachbild, wenn man es denn richtig ausspricht.

Annalena Baerbock: Es ist nicht ihr erster Versprecher

Baerbock hatte am Dienstag ihre Kollegin Naledi Pandor in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria getroffen und erklärt, Deutschland und Südafrika wollten ihre Zusammenarbeit als große Demokratien im Kampf gegen die internationalen Krisen ausbauen. Sie warb für ein noch stärkeres Engagement Südafrikas zur Lösung der Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent und zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Pandor kündigte eine Fortsetzung der von Südafrika und sechs weiteren afrikanischen Staaten angestoßenen Vermittlungsmission im Ukraine-Konflikt an.

„Der Speck der Hoffnung“ ist nicht der erste Baerbock-Versprecher. Vor einigen Monaten verwendete sie vor einigen EU-Vertreter eine Kriegsmetapher, was im Kontext Ukraine-Krieg gründlich misslang. Sie sagte damals: „We are fighting a war against russia and not against each other.“ Das bedeutet: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander“. Einige Kritiker warfen ihr vor, Russland versehentlich den Krieg erklärt zu haben.