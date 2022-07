Rund 10.000 Menschen im baden-württembergischen Baden-Baden waren am Mittwoch ohne Strom. In der Nacht zum Mittwoch gab es einen großflächigen Stromausfall.

Grund war eine defekte Kontaktstelle zwischen zwei Kabeln im „Erdreich“, sagte Helmut Oehler, Chef der Stadtwerke. Mit den akut hohen Temperaturen habe der Defekt nichts zu tun gehabt. Doch der Vorfall habe für eine große Hitzeentwicklung gesorgt, die die Kunststoffummantelung der Kabel zum Schmelzen gebracht habe. Der Defekt an dem 20.000-Volt-Kabel zwei Meter unter der Erde habe mehrere Folgefehler im System ausgelöst.

Bis zum Mittwochvormittag fiel elektrische Infrastruktur aus

Der Strom sei im Laufe des Vormittags bei den meisten aber wiedergekommen, so Helmut Oehler weiter.

Bis gegen 11.30 Uhr fielen auch der Notruf sowie Ampelanlagen aus. Im gesamten Stadtgebiet war darüber hinaus das Internet bis gegen 10 Uhr gestört. Auch eine Attraktion der Stadt, die Merkur-Bergbahn, fiel aus, sie soll an diesem Donnerstag wieder fahren.

Laut Südwestrundfunk habe es ab kurz vor Mitternacht keinen Strom mehr in Teilen der Baden-Badener Innenstadt und in den Stadtteilen und umliegenden Orten gegeben. Auch verschiedene Einrichtungen waren betroffen, unter anderem Pflegeheime mit künstlich beatmeten Patienten. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte die sogenannte Kritische Infrastruktur bei der Versorgung.

In der Notlage ohne Strom hätten sich die Menschen gegenseitig unterstützt. So wurden beispielsweise schnell verderbliche Medikamente in der Kühlung eines Eiscafés zwischengelagert.