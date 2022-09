Die Badesaison ist in Berlin so gut wie vorbei, das Thermometer klettert kaum noch über die 20 Grad-Marke, die regelmäßige Kontrolle der Badeseen endet am Donnerstag. Doch einige Freibäder und Strandbäder sind für wetterfeste Schwimmer noch immer offen. Die meisten gehören zu den Berliner Bäder-Betrieben (Öffnungszeiten hier), einige werden privat verpachtet. Die Berliner Zeitung gibt Ihnen hier einen Überblick darüber, welche Bäder noch offen hat.

Diese Freibäder und Strandbäder sind in Berlin noch offen: Sommerbad am Insulaner bis zum 25. September

Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad) bis zum 30. September

Sommerbad Neukölln bis zum 30. September

Kombibad Spandau Süd bis 16. September, außer montags, samstags und sonntags

Strandbad Wannsee bis 30. September

Strandbad Weißensee Barbetrieb, Baden im September nur bei 24 Grad im Schatten und guter Prognose

Strandbad Grünau , Baden im September ab einer Temperatur von 26 Grad

Strandbad Wendenschloss , Cafébetrieb, Baden im September nur bei warmen Temperaturen

Strandbad Halensee , nur bei warmen Temperaturen

Neoprenanzüge sind in den Berliner Freibädern erlaubt.