Berlin (dpa/bb) – - Ausgebauter Webshop und mehr Sicherheitspersonal: Die Berliner Bäderbetriebe (BBB) haben sich mit gezielten Anstrengungen auf das Hitze-Wochenende in der Hauptstadt vorbereitet. Nach größeren Problemen mit dem Online-Ticketshop am vergangenen Wochenende und einer Massenschlägerei in einem Freibad seien das „wichtige Schritte, damit die Berlinerinnen und Berliner sich auch weiterhin in ihren Freibädern wohlfühlen“, sagte Johannes Kleinsorg, Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäderbetriebe am Freitag laut Mitteilung.

Konkret habe der Webshop den Vorteil, dass die dort erhältlichen Karten einen QR-Code hätten, mit dem man direkt zu den Einlassdrehkreuzen gehen könne, ohne sich an der Kassen-Warteschlange anstellen zu müssen, hieß es. Online könnten die Kundinnen und Kunden außerdem sehen, ob ein Freibad bereits ausverkauft sei – dann gäbe es auch an den Kassen des Bades keine Karten mehr.

Der Webshop der Bäderbetriebe hatte am vergangenen Wochenende zwischenzeitig wegen des massiven Ansturms nicht funktioniert. Karten waren dadurch fast nur an den Bäderkassen zu bekommen, es bildeten sich teils lange Warteschlangen.

Zudem war gegenseitiges Bespritzen mit Wasserpistolen im Sommerbad am Insulaner am Sonntag eskaliert und hatte zu einem heftigen Streit und schließlich zu einer Massenschlägerei von etwa einhundert Menschen geführt, sodass die Polizei schließlich anrücken musste. „Damit sich das nicht wiederholt, werden wir ab sofort mehr Sicherheitsfachleute einsetzen“, erklärte Moritz Badel, kommissarischer Leiter Betrieb der BBB, der Mitteilung nach.