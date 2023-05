Badesaison: Wasserqualität in 229 Gewässern „ausgezeichnet“

Die Wasserqualität in den Brandenburger Gewässern ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums wie in den Vorjahren ganz überwiegend hervorragend. Bei 229 de...

ARCHIV - Ein Paddelboot fährt auf dem Tiefen See am Strandbad im Park Babelsberg vorbei. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Wasserqualität in den Brandenburger Gewässern ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums wie in den Vorjahren ganz überwiegend hervorragend. Bei 229 der insgesamt 252 Badegewässer im Land habe sich die Wasserqualität bei den Untersuchungen der Gesundheitsämter als „ausgezeichnet“ erwiesen, teilte das Ministerium am Samstag mit. Am kommenden Montag beginnt in Brandenburg offiziell die Badesaison, die bis Mitte September läuft. Elf Badestellen erhielten das Prädikat „gut“ und zwei erreichten nur ein „ausreichend“.

An den Badestellen Miersdorfer See in Zeuthen (Dahme-Spreewald) und Spree-Lagune in Lübben (Dahme-Spreewald) wurden Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Daher liegen für diese Badestellen noch keine ausreichenden Datensätze vor, so das Ministerium. Eine Bewertung der Wasserqualität für diese beiden sowie für acht neue Badestellen soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Das Baden und Schwimmen in freien Gewässern ist nach Angaben des Ministeriums in Brandenburg grundsätzlich erlaubt, falls von der zuständigen Behörde wegen mangelnder Wasserqualität kein Badeverbot ausgesprochen oder vom Baden abgeraten wird.