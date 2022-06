Bei zwei Badeunfällen in Berlin sind am Samstag zwei Männer gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde ein 17-Jähriger von Feuerwehrtauchern aus dem Weißen See geborgen, ein 59-jähriger Mann aus dem Flughafensee in Tegel. In beiden Fällen seien die Verunfallten schnell geborgen worden, die Reanimation jedoch erfolglos gewesen.

#Badeunfälle: Gegen 18.30 Uhr wurden wir zum #Weissen_See gerufen, wo ein 17jähriger Mann vermisst wurde. Taucher fanden ihn, sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Auch im #Flughafensee konnte ein 59jähriger leider nur noch tot geborgen werden. pic.twitter.com/l6Mb9V2lVZ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 18, 2022

Im Weißen See ist das Baden außerhalb des Strandbads verboten. Der Bezirk Pankow hat schon vor zwei Jahren ein Wildbadeverbot für den Weißen See ausgesprochen, da es in jedem Jahr Badetote in dem See gibt. Erst im Mai hatte der Bezirk eine Aktion gegen das Wildbaden gestartet: Zum einen werden Seebesucher durch grellgrüne Pappschilder mit Piktogrammen an Laternenmasten auf die Einhaltung der Besucherregeln hingewiesen. Des weiteren sollte die Polizei in Sonderaktionen mit dem Ordnungsamt Schwimmer aus dem Wasser ziehen.