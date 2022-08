Ein 23-Jähriger ist am Sonntag beim Schwimmen im Silokanal bei Brandenburg an der Havel ums Leben gekommen. Wie der polizeiliche Lagedienst in Potsdam nach ersten Erkenntnissen mitteilte, stieg der Mann laut einem Zeugenhinweis über eine Leiter ins Wasser, um zu schwimmen. Dann sei er untergegangen.

Die Leiche des jungen Mannes wurde erst eine ganze Weile später gefunden, wie der Sprecher des Lagedienstes sagte. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Zur Ursache wurden Ermittlungen aufgenommen. Der Silokanal ist ein Teil der Unteren-Havel-Wasserstraße.