Ein vermisster Schwimmer ist tot aus dem Großen Müllroser See im Osten Brandenburgs (Kreis Oder-Spree) geborgen worden. Der 71-Jährige war am vergangenen Sonntag (3. Juli) nicht vom Schwimmen zurückgekehrt und wurde seitdem vermisst. Am Samstag sei seine Leiche angespült und entdeckt worden, berichtete der Lagedienst der Polizei am Sonntag. Zuvor hatte die Polizei ergebnislos nach dem Schwimmer gesucht. Wie es zu dem Badeunfall kam, soll nun ermittelt werden.