Badeunfall: Vermisstes Mädchen aus Berlin tot aus Rangsdorfer See geborgen

Der Rangsdorfer See südlich von Berlin: Hier ertrank am Sonntag ein Kind.

Der Rangsdorfer See südlich von Berlin: Hier ertrank am Sonntag ein Kind. Panthermedia/Imago

Ein Kind ist am Sonntag in einem Brandenburger See südlich von Berlin ertrunken. Nach Angaben der Polizei wurde das sechsjährige Mädchen nach stundenlanger Suche von Rettungskräften leblos aus dem Rangsdorfer See (Teltow-Fläming) geborgen.

Die Polizei hatte am Nachmittag eine großangelegte Suchaktion auf dem See gestartet, nachdem die Eltern das Kind vermisst gemeldet hatten. Laut dem Zeugenaufruf der Behörde trug das Mädchen zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen gelb-pinken Badeanzug. Es wurde zuletzt im Strandbereich in seichtem Wasser gesehen, hieß es. Dann war es plötzlich spurlos verschwunden. Was genau passierte, werde noch ermittelt.



Laut Informationen des RBB kommt die betroffene Familie aus Berlin. Sie hatte einen Sonntagsausflug zum Rangsdorfer See gemacht.