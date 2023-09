Der Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Donnerstag eine weitere Reisepanne passiert. Wegen technischer Mängel ist sie während einer Dienstreise nicht planmäßig von A nach B gekommen. Nachdem sie vor einigen Wochen ihre Reise nach Ozeanien ebenfalls wegen eines technischen Defekts am Regierungsflieger abgesagt hatte, sah sich Baerbock zum zweiten Mal dazu gezwungen, ihre Pläne umzukrempeln.

Die Grünenpolitikerin wollte nach ihrem Besuch der Internationalen Automobilausstellung (IAA) eigentlich mit der Deutschen Bahn zurück nach Berlin fahren, wie das Nachrichtenportal t-online berichtete. Wegen eines Oberleitungsschadens der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in München ist es aber zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen gekommen. „München Hbf bis auf Weiteres nicht anfahrbar – Bahnverkehr auch überregional beeinträchtigt“, teilte die Deutsche Bahn mit.

Eine Prognose zur Dauer der Störung war am Nachmittag demnach nicht möglich. Davon betroffen war auch der Zug der Außenministerin. Baerbock habe sich kurzerhand ins Auto begeben und sei so auf dem Weg von München zurück in die Hauptstadt gefahren. Am Donnerstagabend stehen noch wichtige Termine in ihrem Ministerium an, hieß es demnach zur Begründung.

Oberleitungsschaden: München Hbf aktuell nicht anfahrbar - Der Bahnverkehr ist auch überregional beeinträchtigt. Weitere Informationen findet ihr hier: https://t.co/ooWWdXz38h — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) September 7, 2023

Korrektur: In einer früheren Version des Artikels haben wir behauptet, dass Annalena Baerbock selbst am Steuer des Wagens gesessen hat. Nach Aussage des Außenministeriums stimmt das nicht. Wir haben die Passage korrigiert.