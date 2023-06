Baggerunfall: Zwei Tote und zehn verletzte Kinder in Zeltlager

Bei einem schrecklichen Unfall während eines Vater-Kind-Zeltlagers im niedersächsischen Toppenstedt (Landkreis Harburg) sind ein Kind und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Zehn weitere Kinder wurden am Samstagabend zum Teil schwer verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Eine Gruppe soll demnach „zur Belustigung“ von einem Bagger über einen Feldweg gefahren worden sein. Nach Angaben eines Polizeisprechers riss dann ein Hydraulikschlauch, woraufhin die Box zu Boden stürzte. Die Personen seien teils unter der Box begraben worden. Der genaue Ablauf sei noch unklar.

Bagger-Fahrer wird auf Alkohol und Drogen untersucht

Vier der Verletzten mussten mit Hubschraubern in Kliniken gebracht werden. Drei Rettungshubschrauber flogen Notärzte zur Unglücksstelle. Der Fahrer sei zu einer Polizeidienststelle mitgenommen worden, sagte Polizeisprecher Jan Krüger am Samstagabend. Es werden nun „routinemäßige“ Untersuchungen auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen durchgeführt. Eine Drohne dokumentiere die Einsatzstelle aus der Luft. Die Ermittlungen werden sich noch bis in die Nacht ziehen, so der Sprecher.