Die Deutsche Bahn hat ihren neuen Fahrplan ab Dezember veröffentlicht. Fahrgäste aus Berlin und Brandenburg erwartet vor allem im Fernverkehr mehr Angebot. Zwischen Berlin und Magdeburg soll künftig ein dritter Intercity pro Tag über Potsdam und Brandenburg hin und zurück fahren, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Von Berlin aus soll zudem ein zweiter ICE direkt von und nach Wien führen.

Außerdem soll drei Mal pro Woche ein Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zwischen Berlin und Paris unterwegs sein. Ab Oktober 2024 werde die Verbindung täglich angeboten, hieß es.

Eine zusätzliche ICE-Linie gibt es von Berlin aus in Richtung Köln. Zwischen der Hauptstadt und Hannover fährt damit künftig alle 30 Minuten ein Fernzug. Das Sitzplatzangebot erhöht sich auf der Gesamtstrecke um 20 bis 25 Prozent.

Deutsche Bahn: Einschränkungen auf Berlin-Hamburg Strecke

Es gibt im neuen Fahrplan allerdings auch Einschränkungen des Angebots. Von Hamburg nach Berlin entfällt ein ICE am frühen Morgen sowie am späten Abend in die Gegenrichtung. Größere Einschränkungen bringt zudem eine mehrmonatige vollständige Bausperrung der Strecke im kommenden Jahr. Zudem streicht die Bahn einige Verstärkerfahrten zwischen Dresden, Berlin und Rostock.

Der neue Fahrplan gilt ab dem 10. Dezember. Die Fahrkarten lassen sich ab dem 11. Oktober buchen.