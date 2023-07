In Berlin-Mitte haben Unbekannte mehrere Scheiben der Geschäftsstelle der Deutschen Bahn eingeworfen sowie zwei Autos angezündet. Die Polizei wurde in der Nacht zu Donnerstag in die Caroline-Michaels-Straße nahe dem Hauptbahnhof gerufen.

Die Unbekannten sprühten zudem den Schriftzug „Stop Tren Maya“ an die Scheibe eines Gebäudes. Damit beziehen sich die Unbekannten auf eine neue Bahnstrecke, die durch Mexiko geplant ist und an der die Deutsche Bahn beteiligt ist. Die Unbekannten legten zudem sogenannte Krähenfüße aus, um zu verhindern, dass Feuerwehr und Polizei die DB-Geschäftsstelle rechtzeitig erreichen konnten. Dadurch wurde der Reifen eines Autos der Berliner Feuerwehr beschädigt.Insgesamt war die Feuerwehr mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei geht von einer politischen Motivation aus, der Staatsschutz ermittelt zu der Attacke auf die Geschäftsstelle und einer Sachbeschädigung an einem Auto der Berliner Feuerwehr.