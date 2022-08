Wegen Unwetterschäden ist der Hauptbahnhof in Dortmund am Samstagmorgen komplett gesperrt. Züge halten nicht am Hauptbahnhof, teilt die Deutsche Bahn mit. Fernverkehrszüge würden umgeleitet, Verspätungen und Ausfälle seien möglich. Wann die Unwetterschäden beseitigt sein werden, sei zurzeit noch nicht absehbar.

+++UPDATE+++



Bislang gibt es leider noch keine Prognose zur Behebung der Unwetterschäden.



Die Einschränkungen bleiben deshalb weiterhin bestehen.



Update folgt. https://t.co/3O9FOZEh7U — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In Dortmund war es in der Nacht zu heftigen Regenfällen gekommen. Auch in Bayern gab es Unwetter mit Starkregen. Dort liefen Keller voll, Äste blockierten Straßen und Bäche traten über die Ufer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitag vor Starkregen und Erdrutschen vor allem im Süden Deutschlands gewarnt - bis zu 80 Liter pro Quadratmeter seien innerhalb weniger Stunden möglich. Bis Samstagmorgen rechneten Meteorologen mit Dauerregen, vereinzelt begleitet von stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Im Verlauf des Samstags ist in Teilen Deutschlands weiter mit Starkregen und Gewittern, teils mit kleinen Hagelschauern zu rechnen. (mit dpa)