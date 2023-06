Bahn-Manager: Pünktlichkeit wie in Japan hierzulande unmöglich

Das Konzept in Deutschland sei nicht auf 99 Prozent Pünktlichkeit ausgelegt, sagt Bahn-Vorstand Michael Peterson. Er hofft aber nach Ende einiger Baustellen auf über 80 Prozent.

Ein ICE steht an einem Bahnhof. Bahn-Manager Michael Peterson hält Pünktlichkeitsraten von 99 Prozent wie in Japan in Deutschland für unerreichbar. Martin Schutt/dpa