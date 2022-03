Das Logistikunternehmen DHL und die Deutsche Bahn (DB) wollen bis Ende 2023 gemeinsam an insgesamt 800 Bahnhöfen Packstationen einrichten. „Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der Stadt sind ideale Standorte für die neuen Packstationen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der DB Station & Service AG, Bernd Koch, am Donnerstag. Ziel sei es, noch mehr Menschen dazu zu bewegen, die Bahn im Alltag zu nutzen.

Künftig sollen demnach auch Onlineshops und Einzelhändler unabhängig vom gewählten Zustellunternehmen an die Packstationen liefern können. Ab Ende 2022 würden für den neuen Service von der Deutschen Post DHL bis zu einem Drittel der verfügbaren Packstationen bereitgestellt.

DHL will bis Ende 2023 bundesweit 15.000 Packstationen betreiben

DHL hatte im vergangenen Jahr angekündigt, bis Ende 2023 bundesweit insgesamt etwa 15.000 Packstationen betreiben zu wollen. Aktuell gibt es rund 9000 dieser Automaten, in die Verbraucherinnen und Verbraucher Pakete liefern lassen können, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abholen zu können. Die Packstationen sind rund um die Uhr zugänglich und befinden sich meist an zentralen Orten.

„Viele Millionen Menschen in Deutschland nutzen die Packstation und schätzen diesen flexiblen Service für das Versenden und Empfangen ihrer Pakete rund um die Uhr“, erklärte Holger Bartels, zuständig für das Filial- und Packstationsnetz der Post. Mit Packstationen an Bahnhöfen seien bisher gute Erfahrungen gemacht worden – mit der Kooperation soll diese Zusammenarbeit nun ausgeweitet werden.